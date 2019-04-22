Арсланбек Кененбаев рассказал, кто собирается добывать уран на Иссык-Куле

Арсланбек Кененбаев заявляет, что вышел из состава учредителей компании «ЮрАзия» и сейчас за проектом стоят ОАО «КГРК» и Центрально-азиатская урановая компания. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

«В социальных сетях была распространена информация о разработке месторождения Таш-Булак, где среди прочих металлов имеется уран, и о моем участии в этом проекте. Данная информация от 2015 года и является устаревшей, так как я уже вышел из состава участников компании, которая занималась геологическими изысканиями на месторождении, и не являюсь ее акционером», — рассказал Арсланбек Кененбаев.

По его словам, основной акционер компании — канадские инвесторы. Компания на протяжении нескольких лет изучала геологию месторождения, где обнаружены железо, титан, фосфор, урановые россыпи и ценные редкоземельные металлы. Серьезно рассматривался вопрос перспективной добычи особо ценных редкоземельных металлов.

Задача геологической компании — только изучить недра, собрать данные и поставить запасы полезных ископаемых на государственный баланс, что и было сделано. Арсланбек Кененбаев

«На сегодня на месторождении работает другая компания, аффилированная с Кара-Балтинским горнорудным комбинатом, которая привлекла российских инвесторов и российские технологии. Лично я к этой компании никакого отношения не имею», — подчеркнул Арсланбек Кененбаев.

При этом он напомнил, что КГРК остро нуждается в сырье, которое он уже несколько лет не может получить из Казахстана. Уран и другие металлы в Иссык-Кулькой области находятся прямо на поверхности почвы в природном связанном, «спящем» состоянии.

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«Российские партнеры собираются очистить поверхностный слой от этих металлов путем механической очистки, которая является «зеленой» и проверена многими специалистами и ответственными госорганами. Насколько мне известно, не будет использоваться химия, не будет строиться фабрики там. Земля будет очищаться от металлов и природного радиационного фона, а металлы должны быть вывезены на глубокую переработку в Кара-Балту. По сути, часть породы планируется вывозить. Это самый экологический способ добычи этих металлов в мире, который будет очищать от металлов территорию месторождения», — уверен Арсланбек Кененбаев.

Бизнесмен отметил, что сам является сторонником защиты экологии, поддерживает многие экологические проекты и работает на Иссык-Куле с туристами. Арсланбек Кененбаев утверждает, что никогда бы не стал участвовать в проектах, опасных для природы.

«Считаю, что экологические вопросы надо обсуждать публично, поднимать вопросы, но надо еще и изучать детали. Я разделяю озабоченность людей по экологии месторождений, поэтому надо проверять, вовлекать общественность, что в настоящее время российские партнеры и делают. Насколько мне известно, на Таш-Булаке работает государственная комиссия, которая перепроверяет экологические вопросы. Я знаю, что были неоднократные собрания с местным населением, которое в основной массе поддерживает проект и даже работает там, они поняли, что местность будет очищаться», — написал Арсланбек Кененбаев.

«Если металлы будут добываться, то это должно производиться на самом высоком уровне безопасности, за чем должны следить госорганы, местное население и профессиональные экологи. Лично мне как гражданину этот вопрос не безразличен, и я обязательно буду отслеживать в будущем, что там происходит. Я специально выяснил, что все, кого беспокоит данная тема, могут обратиться с вопросами к представителям российской стороны: ОАО «КГРК» и к Центрально-азиатской урановой компании», — заключил он.