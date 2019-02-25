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Общество

«Сапат» усматривает заинтересованность в сообщениях о плохих условиях в лицее

Образовательное учреждение «Сапат» (бывший «Себат». — Прим. 24.kg) проверит жалобы на преподавателей и плохие условия, указанные в социальной сети Twitter. Об этом 24.kg сообщил заместитель генерального директора «Сапата» Амирбек Султанмуратов.

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По его словам, никто из выпускников ранее не жаловался на условия проживания и обучения в лицее.

«Мы усматриваем заинтересованность определенных людей в этих сообщениях. После того как в сети появились хештеги, мы начали проверять информацию. До этого никто из учеников и их родителей не жаловался ни на что. Мы тесно сотрудничаем с родителями, поскольку они платят деньги за контракт. Конечно, если бы они пришли к нам с определенными жалобами, условия были бы изменены. Если бы мы знали о фактах неправомерного отношения со стороны учителей или воспитателей, их, естественно, уволили бы», — сказал Амирбек Султанмуратов.

Он отметил, что в социальной сети пишут люди, окончившие лицей пять-десять лет назад. В основном это те люди, которые учились в лицее один-два года, но не окончили школу.

Напомним, в социальной сети Twitter появился хештег #metoosebat. Пользователи сети рассказали об ужасных условиях во время обучения в лицее. В частности, по их словам, лицеистов заставляли мыть туалеты и выгоняли на улицу посреди ночи.

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