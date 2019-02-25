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Общество

Эксперты объяснили, в каких случаях задержанного будут отпускать под залог

Эксперты объяснили, в каких случаях задержанного в Кыргызстане будут отпускать под залог.

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По словам Ирины Летовой, согласно новой редакции Уголовно-процессуального кодекса, сумма залога зависит от тяжести статьи — от 50 тысяч до 2 миллионов сомов.

«Если человек совершил экономическое преступление, то он может быть отпущен под залог. Ранжирование преступлений и проступков будет у судей, и они будут применять норму залога. Раньше не отпускали под залог, опасались, что их обвинят в коррупции», — сказала Ирина Летова.

Эксперты также напомнили, что санкцию в виде заключения под стражу суд применит только в том случае, если по инкриминируемой статье предусмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы.
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