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Общество

Эксперты, написавшие новые кодексы, рассказали, чем они не довольны

Эксперты, разрабатывающие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс о нарушениях и Кодекс о проступках, озвучили сегодня на ориентационной встрече с журналистами, что им не нравилось при подготовке новых редакций. 

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По словам Гульмиры Маматкеримовой, не удалось хорошо поработать с адвокатурой и центром судебных экспертиз в рамках реализации новых кодексов. 

Она посетовала, что наблюдался цейтнот при внедрении этих кодексов.

Не устроили экспертов политизация реформы и недовольство депутатского корпуса, который сам голосовал за новые документы. 

Оказались не готовы к введению новых кодексов и члены НПО. Как пояснила Гульмира Маматкеримова, у тех, кто ассоциирует себя с гражданским обществом, не было возможости изучить и вникнуть в суть реформы, поскольку в самый разгар написания правозащитники боролись с Жогорку Кенешем. Депутаты пытались их записать в иностранные агенты. 

Гульмира Маматкеримова подчеркнула, что кодексы нуждались в существенных изменениях и реформировании. Другой аналитик Лейла Сыдыкова отметила, что гуманизация должна быть продуманной.
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