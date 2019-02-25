Эксперты, написавшие новые кодексы, рассказали, чем они не довольны

Эксперты, разрабатывающие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс о нарушениях и Кодекс о проступках, озвучили сегодня на ориентационной встрече с журналистами, что им не нравилось при подготовке новых редакций.

По словам Гульмиры Маматкеримовой, не удалось хорошо поработать с адвокатурой и центром судебных экспертиз в рамках реализации новых кодексов.

Она посетовала, что наблюдался цейтнот при внедрении этих кодексов.

Не устроили экспертов политизация реформы и недовольство депутатского корпуса, который сам голосовал за новые документы.

Оказались не готовы к введению новых кодексов и члены НПО. Как пояснила Гульмира Маматкеримова, у тех, кто ассоциирует себя с гражданским обществом, не было возможости изучить и вникнуть в суть реформы, поскольку в самый разгар написания правозащитники боролись с Жогорку Кенешем. Депутаты пытались их записать в иностранные агенты.

Гульмира Маматкеримова подчеркнула, что кодексы нуждались в существенных изменениях и реформировании. Другой аналитик Лейла Сыдыкова отметила, что гуманизация должна быть продуманной.