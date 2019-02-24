Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. На уровень загрязнения сильно влияет погода. В теплую солнечную, ветреную погоду и во время осадков смог уменьшается.

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MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 24 февраля в 9.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 5,1 раза: PM2.5 среднесуточный — 181 мкг/м³, на момент измерения — 280 мкг/м³.

2. В районе улиц Абдраева/Кайназаровой. Уровень загрязнения превышен в 2,85 раза: PM2.5 среднесуточный — 100 мкг/м³, на момент измерения — 74 мкг/м³.

3. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,74 раза: PM2.5 среднесуточный — 96 мкг/м³, на момент измерения — 95 мкг/м³.

4. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 2 раза: PM2.5 среднесуточный — 72 мкг/м³, на момент измерения — 73 мкг/м³.

5. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,1 раза: PM2.5 среднесуточный — 81 мкг/м³, на момент измерения — 47 мкг/м³.

6. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 2,3 раза: PM2.5 среднесуточный — 76 мкг/м³, на момент измерения — 47 мкг/м³.

7. Седьмой микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения превышен в 1,45 раза: PM2.5 среднесуточный — 51 мкг/м³, на момент измерения — 18 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 9.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 65 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.