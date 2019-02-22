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Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен почти в 4 раза в «Ак-Орго»

Фото 24.kg. Площадь Победы, 22 февраля

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экоактивистов и горожан. Иногда смог в городе видно невооруженным глазом, поэтому в такие дни находиться на улице небезопасно.

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Общественное объединение MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики и привязали их к карте.

Для подсчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте также отмечен уровень загрязнения в режиме онлайн.

Данные на 22 февраля в 8.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 3,9 раза: PM2.5 среднесуточный — 138 мкг/м³, на момент измерения — 277 мкг/м³.

2. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,94 раза: PM2.5 среднесуточный — 68 мкг/м³, на момент измерения — 101 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 1,48 раза: PM2.5 среднесуточный — 52 мкг/м³, на момент измерения — 50 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,82 раза: PM2.5 среднесуточный — 64 мкг/м³, на момент измерения — 211 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 1,88 раза: PM2.5 среднесуточный — 66 мкг/м³, на момент измерения — 124 мкг/м³.

6. Седьмой микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения превышен в 1,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 42 мкг/м³, на момент измерения — 43 мкг/м³.

  • По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
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