Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжения:
— о внесении изменений в некоторые решения правительства в сфере деятельности Координационного совета по правам человека;
— о передаче в муниципальную собственность мэрии города Нарына здания бывшего детского сада «Бакыт»;
— первый заместитель акима Ноокенского района освобожден от должности;
— ряд руководителей государственных администраций освобождены от должностей; Подробнее
— отдельным руководителям министерств и ведомств объявлен выговор; Подробнее
— утвержден состав Антикоррупционного совета при правительстве Кыргызской Республики; Подробнее— ряду руководителей министерств и административных ведомств объявлено замечание. Подробнее
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