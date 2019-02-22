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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжения:

— о внесении изменений в некоторые решения правительства в сфере деятельности Координационного совета по правам человека;
— о передаче в муниципальную собственность мэрии города Нарына здания бывшего детского сада «Бакыт»;

— первый заместитель акима Ноокенского района освобожден от должности;
— ряд руководителей государственных администраций освобождены от должностей; Подробнее
— отдельным руководителям министерств и ведомств объявлен выговор; Подробнее
— утвержден состав Антикоррупционного совета при правительстве Кыргызской Республики; Подробнее— ряду руководителей министерств и административных ведомств объявлено замечание. Подробнее

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