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Власть

Депутаты БГК предлагают открыть в столице приют для бродячих собак

В Бишкекском городском кенеше предлагают открыть приют для бродячих собак. Об этом на очередной сессии сказал Сайдахмат Исмаилов.

«Как вы знете, по утрам еще темно, когда дети идут в школу. Избиратели обращаются, что много бродячих собак. Предлагаю поручить мэрии изыскать средства на приют для собак. Муниципалитет тратит средства на отстрел, но это очень жестоко. Лучше на эти деньги открыть приют», — сказал он.

Депутаты проголосовали за включение вопроса в раздел «Разное».

Напомним, что в повестку дня включено 10 вопросов, в том числе об утверждении положения о комиссиях по рассмотрению дел о нарушениях.

В БГК заслушают отчеты управления капитального строительства и начальника управления обеспечения системы здравоохранения столичной мэрии, а также муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис». Депутаты ознакомятся с итогами рабочей комиссии по реконструкции подземных переходов в городе.

Кроме того, они также рассмотрят вопросы о признании утратившими силу некоторых постановлений и решений Бишкекского городского кенеша, в частности, в сфере выпуска ценных бумаг.
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