Певица Ариана Гранде повторила державшийся 55 лет рекорд The Beatles

Сразу три песни американской певицы Арианы Гранде заняли первые места в рейтинге 100 самых популярных композиций недели в США по версии журнала Billboard. Таким образом, 25-летняя артистка побила рекорд легендарной британской группы The Beatles, державшийся с 1964 года, сообщили «Известия».

Возглавил список хит Арианы Гранде 7 Rings, записанный после расставания певицы с женихом Питом Дэвидсоном.

На втором месте композиция Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored. Замкнула тройку Billboard песня Thank U, Next, клип на которую сразу после выхода обвалил YouTube из-за огромного количества желающих его посмотреть.

55 лет назад топ-3 рейтинга Billboard на протяжении пяти недель возглавляли три композиции ливерпульской четверки: Can’t Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret. До сих пор это достижение никто не мог повторить.

11 февраля Ариана Гранде получила премию Grammy. Ее пластинку Sweetener признали лучшим вокальным поп-альбомом.