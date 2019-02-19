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Общество

Мигранты могут не попасть в число населения Кыргызстана

Граждане Кыргызстана, работающие за границей, могут не попасть в число населения республики. Об этом 24.kg сообщила начальник управления статистической переписи и демографической статистики Нацстаткома Римма Чыныбаева.

По ее словам, населением КР считаются только те люди, кто постоянно проживает на территории страны.

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«В соответствии с нормами по проведению переписи граждане, проживающие год или более за границей, не попадают в число населения республики. Их будут рассматривать отдельно. Такие требования перед нами ставили международные организации и в 2009 году, когда проходила последняя перепись. Но тогда мы всех включили в общее число населения. Тогда таких людей было 100 тысяч человек. Информацию о мигрантах мы узнаем от родственников. Например, будем спрашивать у каждой семьи о местонахождении их родных. Так по результатам переписи станет известно точное число наших мигрантов», — рассказала Римма Чыныбаева.

Перепись за пределами страны проводить не будут. «Мы переписываем только жителей КР. За границей переписи подлежат только сотрудники дипломатических миссий и члены их семей», — отметила начальник управления.
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