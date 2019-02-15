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Общество

Дети, отравившиеся при пожаре угарным газом. Премьер-министр помог семье

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об оказании материальной помощи в размере 100 тысяч сомов семье Таштанбековых, чьи дети при пожаре отравились угарным газом.  

В результате возгорания полностью сгорело жилище, в котором проживала семья в жилом массиве «Келечек». Семья Таштанбековых осталась без дома и вещей. Активисты продолжают собирать памперсы, одеяла, детскую одежду. Мать троих детей ждет четвертого ребенка. 

Трое малышей  двух, трех и четырех лет — поступили в городскую детскую клиническую больницу. Состояние маленьких пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Медицинский персонал  осуществляет круглосуточный медицинский уход за ними.

Связаться насчет оказания помощи можно по номерам 0312442574, 0500691312. Деньги перечислить можно на «Элсом»: 0771454445 (Лига защитников прав ребенка).
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