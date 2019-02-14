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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (250)

Зеленые насаждения почти не мешают ремонту дорог в Бишкеке

Управление капитального строительства мэрии проводит детальный обход улиц, на которых планируется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, специалисты управления дорабатывают проекты, получают согласование и экспертизу в других госорганах. В 2019-2020 годах в Бишкеке планируется отремонтировать 60 улиц.

«В Октябрьском районе в список реконструкции вошли 12 улиц, среди них Жукеева-Пудовкина, Матросова, Суванбердиева, Джантошева, Шукурова (Кропоткина). При предварительном обследовании выяснилось, что дорожные работы на многих из них могут быть осложнены тем, что границы домовладений не соблюдены и многие горожане выдвинули свои заборы далеко вперед. Есть несколько участков, где проложенных в советское время тротуаров вообще не осталось, а сохранившиеся вдоль некоторых домов тротуарные фрагменты упираются в заборы соседей», — отметили в мэрии.

В муниципалитете утверждают, что дорожным работам не мешают зеленые насаждения, а информацию о предполагаемом сносе деревьев назвали «поспешной и неточной».

В мэрии заявляют, что в данное число вошли и маленькие кусты, и аварийные деревья, от которых остались одни стволы и пеньки, и хаотично растущие тоненькие деревца.

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«И даже шиповник-дикорос при проектировании дороги рассматривается специалистами как полноценное дерево. Все эти кусты и прочие зеленые насаждения не мешают дорожным работам на проезжей части, поскольку ширина дороги на большинстве участков остается без изменений. Они препятствуют в основном прокладке тротуаров и устройству ирригационной системы. Поэтому инспекция и осмотр будут продолжены, но уже на комиссионной основе и с участием жителей тех улиц, на которых будут проводиться ремонтные работы», — отметили в мэрии.

Напомним, что количество деревьев, которое попадает под снос, было озвучено на плановом совещании в мэрии. Экологи и активисты выступили против вырубки зеленых насаждений.
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