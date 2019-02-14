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Общество

В Кыргызстане нет ячеек «Таблиги джамаата», но есть последователи организации

Для запрета религиозной организации «Таблиги джамаат» необходимы информация об их деятельности в стране и предложения соответствующих государственных органов. Об этом на круглом столе «Роль СМИ в информационном сопровождении государственной политики в религиозной сфере» сообщил директор Госкомиссии по делам религий Заир Эргешов.

По его словам, в Кыргызстане нет ячеек данной религиозной организации, запрещенной во многих странах мира.

«Есть их последователи, однако нет ячеек. Ими управляют из заграничных представительств «Таблиги джамаата». Эта организация официально у нас не зарегистрирована и не запрещена», — сказал Заир Эргешов.

В республике запрещено одно из направлений движения «Таблиги джамаат» «Йакын Инкар».
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