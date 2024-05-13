В городе Ош обыскали дома членов экстремистской организации «Йакын-Инкар»

В Ошской области прошел обыск по семи адресам проживания активных членов религиозно-экстремистского течения «Йакын-Инкар». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в домах нашли 126 материалов, из них 95 книг, 12 тетрадей, 18 брошюр, 1 дневник и 1 мобильный телефон.

Отдельные изъятые материалы относятся к запрещенному в Кыргызстане религиозно-экстремистскому течению «Йакын-Инкар».

Изъятые материалы направлены на экспертизу. По ее результатам будет дана правовая оценка согласно уголовному законодательству.

Член «Йакын-Инкар» А.Ш.Д. осознал пагубность идеологии и добровольно отрекся от участия в деятельности религиозно-экстремистского течения.