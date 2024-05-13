19:48
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Происшествия

В городе Ош обыскали дома членов экстремистской организации «Йакын-Инкар»

В Ошской области прошел обыск по семи адресам проживания активных членов религиозно-экстремистского течения «Йакын-Инкар». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в домах нашли 126 материалов, из них 95 книг, 12 тетрадей, 18 брошюр, 1 дневник и 1 мобильный телефон.

Отдельные изъятые материалы относятся к запрещенному в Кыргызстане религиозно-экстремистскому течению «Йакын-Инкар».

Изъятые материалы направлены на экспертизу. По ее результатам будет дана правовая оценка согласно уголовному законодательству.

Член «Йакын-Инкар» А.Ш.Д. осознал пагубность идеологии и добровольно отрекся от участия в деятельности религиозно-экстремистского течения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293852/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
За распространение материалов «Хизб ут-Тахрира» задержали кыргызстанца
Житель Иссык-Куля распространял в соцсетях экстремистские призывы
Жители Баткена распространяли в соцсетях экстремистские материалы. Их задержали
Борьба с экстремизмом. Кыргызстан переходит на новые методы профилактики
За призывы к экстремизму задержан житель Баткена
Житель Баткена распространял экстремистские материалы в соцсетях
Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задержан в городе Ош
Кыргызстанец распространял экстремистские материалы в Facebook. Его задержали
В Чуйской области мужчина распространял экстремистские материалы. Его задержали
На Иссык-Куле обнаружили типографию, в которой печатали экстремистские материалы
Популярные новости
Иностранец в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; украл $6,5 тысячи Иностранец в аэропорту «Манас» украл $6,5 тысячи
Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за&nbsp;вымогательство взятки Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки
Муниципальные земли Бишкека за&nbsp;более $10 миллионов присвоил кыргызстанец Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
Звонок из&nbsp;зоны. В&nbsp;Бишкеке разоблачили телефонного мошенника Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
13 мая, понедельник
19:44
Атыр Абдрахматова стала руководителем кризисного центра «Сезим» Атыр Абдрахматова стала руководителем кризисного центра...
19:26
В городе Ош обыскали дома членов экстремистской организации «Йакын-Инкар»
19:03
Парк имени Ататюрка. Мэрия Бишкека готовит иски в суд
19:00
Цифра дня. 6,6 миллиарда сомов беспроцентных кредитов получил бизнес
18:58
Избившего гражданскую супругу мужчину в городе Ош суд заключил под стражу