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Общество

Член экстремистской организации «Йакын инкар» отрекся от своей идеологии

В Кочкорском районе проведены разъяснительно-профилактические мероприятия, где член религиозно-экстремистского течения «Йакын инкар» отрекся от своей идеологии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что мужчина осознал ошибочность выбранного им религиозного направления. Он призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов «Йакын инкар».

«Кыргызстанец долгое время пропагандировал радикальные идеи религиозно-экстремистского течения среди местного населения, вовлекал новых людей в местные структуры запрещенного течения», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/234729/
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