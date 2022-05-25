Член экстремистской организации «Йакын инкар» отрекся от своей идеологии

В Кочкорском районе проведены разъяснительно-профилактические мероприятия, где член религиозно-экстремистского течения «Йакын инкар» отрекся от своей идеологии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что мужчина осознал ошибочность выбранного им религиозного направления. Он призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов «Йакын инкар».

«Кыргызстанец долгое время пропагандировал радикальные идеи религиозно-экстремистского течения среди местного населения, вовлекал новых людей в местные структуры запрещенного течения», — отметили в ведомстве.