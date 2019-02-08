16:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (151)

Бишкекчане требуют провести инвентаризацию зеленых насаждений в столице

Бишкекчане требуют провести инвентаризацию зеленых насаждений в столице. Об этом на круглом столе «Дороги, которые мы выбираем» заявила жительница Мария Абакирова.

Она добавила, что к этой работе надо привлечь специалистов и общественность. «Да мы сами, горожане, можем пройти по своим улицам и провести учет»,  сказала бишкекчанка.

Читайте по теме
Что для Бишкека важнее: построить дороги или сохранить деревья? Опрос
Директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева ответила, что вопрос поднимали неоднократно. Но для проведения качественной инвентаризации требуется много средств. «На нашем балансе более 230 тысяч деревьев. По ним мы ведем учет. Однако есть участки, которые не на балансе муниципалитета, деревья на них находятся в ведении ТСЖ, МТУ, домуправлений. Общей инвентаризации по городу нет»,  заметила она.

Эльнура Жолдошева подчеркнула, что для инвентаризации необходимо каждому дереву «выписать» паспорт. «Это не просто внести информацию в Excel. Необходимо сфотографировать каждое дерево, ввести его параметры (диаметр, высота, год посадки, время прикормки). Тогда будет полноценный учет»,  пояснила она.

Глава Бишкекзеленхоза добавила, что предприятие обратилось в международные организации с просьбой о помощи в проведении такой инвентаризации.
Ссылка:
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане требуют от мэрии прозрачности в проектах реконструкции дорог
Чиновники рисуют дороги с зелеными зонами, а в реальности вырубают деревья
Мы не варвары, уверяют чиновники Бишкека, решившие срубить 4 тысячи деревьев
Что для Бишкека важнее: построить дороги или сохранить деревья? Опрос
Вырубать деревья в Бишкеке нельзя. Экологи объяснили почему
Ремонт дорог. В Бишкекзеленхозе не согласны с вырубкой деревьев
Ремонт дорог в Бишкеке. Под снос может пойти около 4 тысяч деревьев
Ремонт дорог. В мэрии Бишкека не знают, сколько объектов снесут
Не прошло и года. На улице Баялинова вскрывают новый асфальт из-за прорыва трубы
В Бишкеке варварски обрубают арчу
Популярные новости
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Призывавшая на&nbsp;митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в&nbsp;содеянном Призывавшая на митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в содеянном
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош