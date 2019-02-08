Бишкекчане требуют провести инвентаризацию зеленых насаждений в столице. Об этом на круглом столе «Дороги, которые мы выбираем» заявила жительница Мария Абакирова.
Она добавила, что к этой работе надо привлечь специалистов и общественность. «Да мы сами, горожане, можем пройти по своим улицам и провести учет», — сказала бишкекчанка.
— заметила она.
Эльнура Жолдошева подчеркнула, что для инвентаризации необходимо каждому дереву «выписать» паспорт. «Это не просто внести информацию в Excel. Необходимо сфотографировать каждое дерево, ввести его параметры (диаметр, высота, год посадки, время прикормки). Тогда будет полноценный учет», — пояснила она.
Глава Бишкекзеленхоза добавила, что предприятие обратилось в международные организации с просьбой о помощи в проведении такой инвентаризации.