Бишкекчане требуют провести инвентаризацию зеленых насаждений в столице. Об этом на круглом столе «Дороги, которые мы выбираем» заявила жительница Мария Абакирова.

Она добавила, что к этой работе надо привлечь специалистов и общественность. «Да мы сами, горожане, можем пройти по своим улицам и провести учет», — сказала бишкекчанка.

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Директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева ответила, что вопрос поднимали неоднократно. Но для проведения качественной инвентаризации требуется много средств. «На нашем балансе более 230 тысяч деревьев. По ним мы ведем учет. Однако есть участки, которые не на балансе муниципалитета, деревья на них находятся в ведении ТСЖ, МТУ, домуправлений. Общей инвентаризации по городу нет»,заметила она.

Эльнура Жолдошева подчеркнула, что для инвентаризации необходимо каждому дереву «выписать» паспорт. «Это не просто внести информацию в Excel. Необходимо сфотографировать каждое дерево, ввести его параметры (диаметр, высота, год посадки, время прикормки). Тогда будет полноценный учет», — пояснила она.

Глава Бишкекзеленхоза добавила, что предприятие обратилось в международные организации с просьбой о помощи в проведении такой инвентаризации.