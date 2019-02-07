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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (246)

Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут

Следствие по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека завершено, и до конца недели его передадут в суд. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Отвечая на вопрос о заявлении адвоката бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбека Токтакунова о причастности экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова к лоббированию соглашения с китайской компанией ТВЕА, Дамирбек Сагынбаев отметил, что всем виновным предъявлены обвинения.

«В ходе следствия выявлена большая коррупционная схема с крупным хищением. Установлено, что интересы Кыргызстана при подписании договора с ТВЕА не были учтены», — заявил он.

Дамир Сагынбаев добавил, что «по этому факту проверки однозначно не будет, потому что уголовное дело завершено».
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