Портал госзакупок отражал неверно данные детсада Жогорку Кенеша

ГП «Инфо-Система» признало, что на портале госзакупок неверно отображается информация о проводимых тендерах. Об этом говорится в ответе на запрос управления делами Жогорку Кенеша.

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Отмечается, что отчет № 4 «Информация по закупающим организациям» на веб-портале государственных закупок временно находился на доработке.

«В связи с технической особенностью работы системы, некоторые цифры на веб-портале госзакупок отражали некорректные данные, в частности расходы ясли-сада № 172 в 40,3 миллиона сомов. Вместе с тем, отмечаем, что остальные отчеты отражали верные данные. Система по информации по отчету № 7 «Сведения по победителям и заключенным договорам» функционирует в штатном режиме и отображает данные по итогам заключенных договоров», — пояснили в ГП.

В настоящее время доработка отчета № 4 завершена.

Ранее управление делами Жогорку Кенеша обратилось в департамент госзакупок, где сообщили, что неверная сумма расходов ясли-сада «Арген» в 40,3 миллиона сомов, возможно, произошла из-за сбоя программы электронного портала закупок.