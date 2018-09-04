Ежедневно Жогорку Кенеш тратит на Интернет 3 тысячи сомов

Управление делами Жогорку Кенеша объявило тендер на покупку интернет-услуг. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Из бюджета на подключение зданий Жогорку Кенеша и гаража на год выделен 1 миллион 87 тысяч сомов.

Провайдер должен предоставить безлимитный тариф с гарантированной скоростью канала 1 Гбит в секунду. Только на летние месяцы скорость подключения будет снижаться до 100 Мбит в секунду. Он должен доказать наличие финансовых ресурсов и представить сведения о выполненных двух аналогичных договоров на 700 тысяч сомов каждый.