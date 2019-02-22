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Общество
Сюжет: Расходы Жогорку Кенеша (50)

Цифра дня. 6 849 листов бумаги ежедневно тратит Жогорку Кенеш

Жогорку Кенеш объявил тендер на покупку бумаги на 1 миллион 350 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Согласно условиям договора, поставка товара будет осуществлена партиями по заявке, в течение одного дня. В Жогорку Кенеше 24.kg пояснили, бумагу покупают на год.

Планируется купить 5 тысяч упаковок, в каждой из которых должно быть по 500 листов. Следовательно, Жогорку Кенешу необходимо 2,5 миллиона листов. Если разделить это количество на 365 дней, то ежедневно в парламенте используют 6 тысяч 849 листов.
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