Жогорку Кенешу потребовались запчасти на «Кадиллак»

Гараж управделами Жогорку Кенеша потратит на ремонтно-сервисные услуги, включая запасные части для служебных «Кадиллаков», 240 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, поставка услуг осуществляется по мере возникновения фактической потребности на основании заявки заказчика.

Своим постановлением Жогорку Кенеш запретил чиновникам за счет бюджетных средств покупать мебель и автомобили. В июле гараж объявлял тендер на ремонт одного «Лексуса-470» на сумму 254,4 тысячи сомов. В 2018-м на ремонт служебных «Кадиллаков» и «Датумов» закладывали 720 тысяч сомов.