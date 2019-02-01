В Жогорку Кенеше рассказали, сколько на самом деле потратили на ясли-сад № 172

В управлении делами Жогорку Кенеша 24.kg рассказали, сколько на самом деле потратили на ясли-сад № 172.

В 2018 году общий бюджет ясли-сада № 172 составил 11,9 миллиона сомов. В эту сумму вошли расходы на заработную плату сотрудников детского сада, приобретение продуктов, коммунальные услуги и прочее.

Читайте по теме В 2018 году на детей сотрудников Жогорку Кенеша потратили 40,3 миллиона сомов

В управделами настаивают, что в таблице с сайта департамента государственных закупок указана неверная информация. По данным управделами, в 2018 году проведено 28 тендеров, 6 — методом прямого заключения договора, 17 — упрощенным и 5 — одноэтапным.

По итогам конкурсов заключены договоры на 6,428 миллиона сомов.

Управление делами обратилось в департамент госзакупок, где сообщили, что неверная сумма расходов ясли-сада «Арген» в 40,3 миллиона сомов, возможно, произошла из-за сбоя программы электронного портала закупок. Специалисты выясняют причины ошибки.