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Общество

В «Северэлектро» объяснили, почему счет в ноябре выставили за 34 дня

В ОАО «Северэлектро» объяснили 24.kg, почему счет в ноябре выставили за 34 дня.

Энергетики считают, что расчетный период в ноябрьских счетах в Бишкеке составил 34 дня по ряду объективных причин.

В соответствии с постановлением правительства КР с 7 по 11 ноября — выходные дни. В связи с этим произошел сдвиг плановых работ ОАО «Северэлектро», в том числе и графиков снятия показаний приборов учета.

При этом объем электроэнергии, рассчитываемый по социально ориентированному тарифу 0,77 тыйына, составил 782,47 киловатт-часа.

В социальной сети Facebook Максат Жумабеков сообщил, что из-за того, что счет выставили за 34 дня, каждый абонент в среднем заплатит в ноябре за свет лишних 470 сомов.
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