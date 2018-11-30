В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктов ветеранам к Новому году

В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктовых пакетов к Новому году для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фонд «Ветераны 365».

«Необходимая сумма для обеспечения подарками 250 человек – 250 тысяч сомов», — указано в сообщении.

Отметим, в продуктовый набор входят печенье, шоколадные конфеты, фрукты, консервы, сыр, колбаса, масло сливочное.

Средства можно перечислить на мобильные кошельки фонда:

— Мобильник 0000365;

— Элсом 0555827402.

Справки по телефонам: 0555226227, 0555827402, 0312973829.