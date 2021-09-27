День пожилых людей. Активисты собирают средства на подарки ветеранам

Фонд «Ветераны 365» собирает средства на подарки ветеранам к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. Об этом 24.kg сообщили в организации.
По ее данным, ежегодно волонтеры поздравляют ветеранов, тружеников тыла, вдов с Днем пожилых людей. И этот год — не исключение. «Но формируем подарки мы при помощи небезразличных людей. Внести свой вклад может каждый, перечислив деньги или придя 2 октября на точку сбора, чтобы развезти презенты», — отметили в фонде.
Средства можно перечислить:
- мобильный кошелек «Элсом»: 0555175185;
- на банковский счет:
общественный благотворительный фонд «Ветераны 365»
БЦФ ОАО «Оптима Банк»
расчетный счет 1091820057850151
БИК 109018
На карт-счета:
- «Сбербанк»:
+79315414266
- «Оптима банк»: 4169 5853 4158 4778
- «Демир банк»: 4215 8901 1166 4865
- в мобильном банкинге «РСК Банка» в разделе «Благотворительность» — иконка фонда «Ветераны365».