В Бишкеке зажгли 1 тысячу 418 свечей. Столько дней продолжалась ВОВ

В Бишкеке на площади Победы прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Участники выложили из свечей слова «Мы помним...» и звезду. Для их создания использовали 1 тысячу 418 свечей — именно столько дней продолжалась война.

«Фонд «Ветераны 365» проводит акцию «Свеча памяти» уже шестой раз. Она проходит во многих странах СНГ», — сказала координатор фонда Зинаида Аликулова.

Традиционно акция начинается со знаменитого трагического сообщения диктора Юрия Левитана о начале войны и минуты молчания в память всех погибших.

Волонтер фонда Ольга Подофедова рассказала, что пришла на площадь, чтобы почтить память погибших во время ВОВ. «У меня воевал дед, он был с «лесными братьями» (партизанами) в Прибалтике. После окончания войны еще семь служил в органах госбезопасности. Потом вернулся в Талас, где женился на бабушке. Она его все эти годы ждала. Во время войны погибли два брата моего деда, они были летчиками, а его отец пропал без вести», — добавила она.