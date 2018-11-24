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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (46)

Кубанычбеку Кулматову продлили срок ареста до 31 декабря

Экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову продлили срок содержания под стражей до 31 декабря 2018 года. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд.

Ранее следователи просили удовлетворить ходатайство о продлении срока следствия, а вместе с этим и срок заключения бывшему мэру Бишкека.

Кубанычбека Кулматова обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи столичным градоначальником, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона для строительства двух школ.

Кроме того, его обвиняют в подделке паспорта. В ГКНБ утверждают, что экс-мэр Бишкека стал гражданином Кыргызстана незаконно.
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