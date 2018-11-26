Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 ноября днем будет облачно. Температура воздуха днем ожидается до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-15.00 – район Восточного автовокзала;

9.30-17.00 – жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум), «Ак-Бата» (2-4-я улицы);

9.00-13.00 – жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Чок-Тал, Иссык-Куль);

13.00-17.00 – 12-й микрорайон, 42-53;

9.00-17.00 – жилмассив «Дордой», 3-й микрорайон, 26-28;

9.00-18.00 – отрезки улиц Джамбула, Тоголока Молдо, село Чон-Арык (отрезки улиц Восточной, Мостовой), жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ахунбаева, Алтын-Ордо, Каркыра, Кара-Шоро, Акак, Бакдоолот).

Памятные даты

Всемирный день информации

Двадцать шестого ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.

В этот день в 1992 году состоялся первый международный форум информатизации.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.

Международный день сапожника

Фото turmush.kg. Мастерская по ремонту обуви

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.

Изготовление обуви и ее починка – очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Эта профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считалась практически произведением искусства, были вообще на вес золота.

И хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась – этот мастер не просто ремонтирует нашу обувь, а буквально дарит ей вторую, а то и третью жизнь.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева и Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашают на выставки, посвященные писателю Чингизу Айтматову.

Спорт

международные соревнования по тяжелой атлетике;

чемпионат Кыргызстана по шахматам.

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