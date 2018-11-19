Он идет путем Бакиевых. Алмазбек Атамбаев о Сооронбае Жээнбекове

Экс-президент Алмазбек Атамбаев рассказал журналистам телеканала «Апрель», на что мог обидеться нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, он сказал ему, что если ведешь борьбу с коррупцией, то в друзьях не должно быть Раима-миллионера. «Это был первый совет. Ну и вот, что его еще, возможно, обидело. Я сказал: «Я считаю, что оставаться депутатом Асылбеку Жээнбекову, будучи родственником президента, это окажет негативное влияние в свое время на имидж самого Сооронбая Жээнбекова». Премьером был Жээнбеков, энергохолдинг, электрические станции, ТЭЦ — это все было в его руках... Вот такие вещи были... Это предостережения были. Чтобы человек как-то все-таки не пошел дальше этой дорогой», — сказал Алмазбек Атамбаев.
И по аварии на столичной ТЭЦ я сказал, что «все эти тендеры, вся подготовка к зиме на ТЭЦ велась командой премьер-министра Жээнбекова».Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев заявил, что на съезд партии СДПК 31 марта братьями Жээнбекова готовились определенные команды, их раньше называли ОБОН, чтобы сорвать съезд. И они не были допущены.
Алмазбек Атамбаев решил, что Сооронбай Жээнбеков во время предвыборной агитации людей просто обманывал. «Сегодня он идет путем Бакиева, я это открыто говорю. Больше того, я ему 29 марта так и сказал: «Я вот, глядя на тебя, вижу будущего Бакиева». И сегодня он реально не идет моим путем, он идет путем Бакиева. Мы видим, как восстанавливается семейное правление, мы видим братьев, сватьев, зятьев и так далее. Мы это проходили уже», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.
Экс-президент отметил, что если кто-то и руководит из третьих лиц Сооронбаем Жээнбековым, то допускает, что это могут быть родные братья главы государства, но утверждать не может, так как с ними у Алмазбека Атамбаева нет никаких отношений.