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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (93)

Смог в Бишкеке. Самой загрязненной стала западная часть столицы Кыргызстана

Алматинский активист Павел Александров собрал для Бишкека датчики и привязал их к карте24.kg вновь изучило показания сертифицированных датчиков, установленных на некоторых улицах столицы Кыргызстана.

Частицы РМ2.5 — это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

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По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³.

Текущее значение РМ2.5 в районе железнодорожной станции «Бишкек-1» составляет 499 мкг/м³, на проспекте Дэн Сяопина — 178 мкг/м³, на бульваре Молодой Гвардии — 148 мкг/м³, в микрорайоне «Восток-5» — 172 мкг/м³.

Наиболее благоприятная обстановка в районе Ботанического сада. Текущее значение РМ2.5 в микрорайоне «Кок-Жар» составляет 22 мкг/м³, в 6-м микрорайоне — 33 мкг/м³.
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