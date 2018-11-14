В Бишкеке из-за холодов продлили работу троллейбусов

Бишкекские троллейбусы будут работать до 22.00. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, решение принято в связи с похолоданием. Жители Бишкека жалуются, что в часы пик невозможно уехать. Люди часами стоят на остановках.

«Общественный транспорт работает в штатном режиме. На городских улицах курсируют 90 автобусов, 121 троллейбус и 1 тысяча 806 микроавтобусов», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили номера телефонов, по которым можно обращаться с транспортными вопросами:

— 0555330031 — для обращений через приложение WhatsApp по работе троллейбусов;

— 0312533648 — по работе микроавтобусов;

— 0312534824, 531817 — по работе автобусов.