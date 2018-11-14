В Бишкеке растет заболеваемость ОРВИ

С наступлением холодов увеличилось количество обращений в Республиканскую клиническую инфекционную больницу пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщил главный врач клиники Гульжигит Аалиев.

Он отметил, что госпитализируют почти половину из обратившихся. «Госпитализируем больных со среднетяжелой и тяжелой формами заболевания, осложнениями, нарушением дыхания», — рассказал он.

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Гульжигит Аалиев добавил, что на базе Республиканского центра дерматовенерологии развернули дополнительное отделение на 35 коек. В него перевели больных с гепатитами, за счет чего немного разгрузили отделения РКИБ, где лежат пациенты с ОРВИ.

В больнице напомнили, что ОРВИ — группа вирусных заболеваний, поражающих верхние отделы дыхательных путей (бронхи, трахея, гортань, носоглотка). К заболеваниям этой группы относятся грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, риновирусная и аденовирусная инфекции. Заболевания передаются воздушно-капельным путем.

К симптомам ОРВИ относятся насморк, першение в горле, кашель, озноб и повышение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах, суставах, ощущение разбитости, возможны жидкий стул, рвота, воспаление лимфатических узлов.

«Главное — не заниматься самолечением. Люди привыкли сразу принимать антибиотики, как только поднимется температура. Многие из-за этого обращаются с большим опозданием. Это нежелательно», — добавил главный врач.