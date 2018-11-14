11:56
USD 69.85
EUR 78.48
RUB 1.03
Общество

В столичных школах классы переполнены, в регионах пустуют ученические места

В школах Бишкека дети учатся в три смены в переполненных классах, но при этом в регионах пустуют ученические места. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, в 101 учебном заведении столицы учатся 113 тысяч детей. В том числе в городе работают четыре частные школы и 97 муниципальных. При этом большинство школ переполнено. Например, в школе № 29 при проектной вместимости 537 человек учатся более 3 тысяч школьников. Норма превышена в семь раз. Аналогичная ситуация и в школе № 13. При проектной вместимости 843 места в ней учатся 3 тысячи 217 человек. Однако при этом в регионах есть общеобразовательные учреждения, в которых учится намного меньше норматива человек.

На сегодня в Кыргызстане свободны 173 тысячи ученических мест.

«Большая проблема для республики — аварийные школы. На сегодня в КР 193 аварийных образовательных объекта. В том числе 14 школ требуют ремонта, а 168 нужно построить заново. 52 школы будут построены из средств республиканского бюджета, остальные — за счет внешних вложений. Мы рассматриваем возможность решения проблемы за счет проектов государственно-частного партнерства», — рассказала Алтынай Омурбекова.
Ссылка:
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники признают, что дети продолжают учиться в аварийных школах
На строительство в Кыргызстане новых детсадов нужно 80 миллиардов сомов
Чиновница предлагает запретить обучение в школах в три смены
Правительство: Алтынай Омурбекова не опаздывала, дети в обморок не падали
Два часа ожидания. Ребенку стало плохо на открытии школы с вице-премьером
Пенсионную систему в Кыргызстане будут реформировать
Ширдак претендует на включение в список нематериального культурного наследия
Выпускники вузов могут остаться без дипломов
Независимое тестирование выпускников вузов намерены ввести в Кыргызстане
Вот такой «Таза коом». Депутаты критикуют чиновников ФУГИ за работу по старинке
Популярные новости
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Штормовое предупреждение: ожидаются морозы до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов Штормовое предупреждение: ожидаются морозы до −15 градусов
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;11&nbsp;ноября: дождь, переходящий в&nbsp;снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь, переходящий в снег
Бизнес
Суперсовременный тренажерный центр открылся в&nbsp;KARVEN Sport Club Суперсовременный тренажерный центр открылся в KARVEN Sport Club
Оператор О! &mdash;&nbsp;лидер по&nbsp;емкости сети 4G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Оператор О! — лидер по емкости сети 4G в Кыргызстане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; проводит ремонт в&nbsp;аэропорту &laquo;Казарман&raquo; ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»
Новая акция &laquo;Бакай Банка&raquo;: плати картой и&nbsp;выиграй 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы Новая акция «Бакай Банка»: плати картой и выиграй 101 000 сомов и другие призы