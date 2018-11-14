В столичных школах классы переполнены, в регионах пустуют ученические места

В школах Бишкека дети учатся в три смены в переполненных классах, но при этом в регионах пустуют ученические места. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, в 101 учебном заведении столицы учатся 113 тысяч детей. В том числе в городе работают четыре частные школы и 97 муниципальных. При этом большинство школ переполнено. Например, в школе № 29 при проектной вместимости 537 человек учатся более 3 тысяч школьников. Норма превышена в семь раз. Аналогичная ситуация и в школе № 13. При проектной вместимости 843 места в ней учатся 3 тысячи 217 человек. Однако при этом в регионах есть общеобразовательные учреждения, в которых учится намного меньше норматива человек.

На сегодня в Кыргызстане свободны 173 тысячи ученических мест.

«Большая проблема для республики — аварийные школы. На сегодня в КР 193 аварийных образовательных объекта. В том числе 14 школ требуют ремонта, а 168 нужно построить заново. 52 школы будут построены из средств республиканского бюджета, остальные — за счет внешних вложений. Мы рассматриваем возможность решения проблемы за счет проектов государственно-частного партнерства», — рассказала Алтынай Омурбекова.