В правительстве призвали врачей сообщать, каких средств защиты им не хватает

Любой гражданин может узнать, как распределяется гуманитарная помощь на борьбу с коронавирусом. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

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По ее словам, сейчас для этой цели Госкомитет информационных технологий готовит специальную платформу. «Сегодня поступающая помощь распределяется между организациями здравоохранения. Ожидаются еще поступления. Кроме того, правительством также размещен заказ на тест-системы, средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ. Надо учитывать, что средства индивидуальной защиты одноразовые, их нужно будет много», — пишет Алтынай Омурбекова.

Она также обратилась к медикам, чтобы они сообщали о том, какие средства защиты им требуются. «Никаких преследований за это не будет. Нам важно знать, где и чего не хватает. Ведь мы с вами делаем одно дело. Мы все в одной лодке. Да, есть определенные проблемы, но они решаются. Сегодня очень много людей желают оказать помощь. Мы безмерно благодарны каждому, кто бескорыстно помогает правительству в эти дни. Вся помощь будет распределяться прозрачно, адресно. Мы это обещаем. Вирус — это временно, а помощь, оказываемая вами, дорогие друзья, все запомнят навсегда», — заключила она.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.