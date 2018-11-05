В Бишкеке поймали вандалов, спиливших здоровые карагачи. Им грозит штраф

На пересечении улиц Осмонкула и Арайской выявлен факт самовольной вырубки трех карагачей. О случившемся в правоохранительные органы заявил неравнодушный горожанин, сообщила пресс-служба мэрии столицы.



По ее данным, диаметр ствола деревьев составляет около полуметра.

Оперативно среагировавшие сотрудники ОВД по Свердловскому району прибыли на место и успели поймать нарушителей.Вандалы находятся в РОВД, туда же прибыл сотрудник МП «Бишкекзеленхоз», чтобы написать заявление. В целях недопущения кражи уже спиленных стволов на месте дежурят специалисты предприятия.Как отмечает пресс-служба, незаконная порубка наказывается штрафом в размере от 50 до 100 минимальных месячных заработных плат. Незаконная порубка неоднократно либо лицом с использованием своего служебного положения — от 100 до 200 минимальных месячных заработных плат либо арестом на срок до трех месяцев.