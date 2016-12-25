Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя

В Бишкеке председатель одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) в отдельно взятом доме и на прилегающей к нему территории построила социализм. За все блага общего пользования (видеокамеры, домофон, ремонт крыши, подвала, подъезда, ограждение двора, детскую площадку и другие удобства и эстетику) жильцы заплатили ноль сомов ноль тыйынов и продолжают платить за свои квартиры обычную цену.

Человек с бульвара Капуцинов

Когда-то дом №32 в столичном микрорайоне «Восток-5» не отличался от большинства других. Грязный двор, заплеванный и расписанный похабными словами подъезд, раскуроченный и пропитанный запахом аммиака лифт. И никакой перспективы на улучшение - полная безнадега.

Но в 2006 году сюда переехала Райхан Кунакунова. Несмотря на то что дом расположен в центре города и относительно новый, зимой температура в комнатах не поднималась выше 9 градусов тепла. Такое положение дел внучку военного человека не устроило.

- Я решила, что дальше так жить нельзя, и начала действовать. Первым делом добилась того, что температура в доме поднялась до нормального уровня. Видимо, увидев мой боевой характер, тогдашний председатель ТСЖ предложил мне стать управляющим. Он хотел, чтобы я занималась только 12-этажкой (в ТСЖ входят три рядом расположенных дома. - Прим. ИА «24.kg»), потому как это был проходной двор. Дом был в ужасном состоянии: дверей нет, стены покрашены темно-синей краской еще в советские времена, кругом грязь, про тараканов вообще молчу, - рассказывает о своих первых впечатлениях Райхан эже.

Она вспоминает, что тогда за техобслуживание нужно было платить по одному сому за квадратный метр, но и эту сумму многие не хотели вносить.

- Наняли уборщицу. Но чтобы оплачивать ее услуги, нужно было в месяц собирать с каждой квартиры по 30 сомов, приходилось делать это с боем. Это было состояние, когда деньги не дают, дома холодно, а жить хочется в нормальных условиях, - говорит она.

Но председатель с управляющим не опустили руки и придумали, как действовать другим путем. Рыночным.

Красная книга за семью печатями

У бывшего председателя ТСЖ Эркина Нурбекова появилась идея. Он решил официально оформить придомовой земельный участок, пригласить туда коммерсантов и получать деньги за аренду земли. Эти средства он направил на содержание дома.

- Два года ушло на получение «красной книги», потому что нечем было за нее заплатить - в доме много пенсионеров. В конце концов вопрос решил сам председатель, - говорит Райхан эже.

Но вскоре председатель ТСЖ из дома уехал, и новым главой товарищества избрали ее.

- Я осталась одна, в акимиате распорядились убрать павильоны, и наши же жители поддержали чиновников: даже проживающие в соседних домах возмущались павильонами и пытались их поджечь, - вспоминает она первые самостоятельные шаги на общественной работе.

Тогда одному жильцу из соседнего дома не понравилось, что на месте, где он парковал машину, установили павильон. Но вмешался чиновник старой закалки из акимиата и помог решить проблему.

Хождение по мукам

Наладив доход на содержание дома, энергичная председатель взялась за возвращение дому подвалов.

- Во-первых, подвалы – это стратегические объекты, они были предусмотрены как бомбоубежище, но их продали частным лицам, - рассказывает она. И снова письма, обращения, постоянная ходьба по инстанциям… Но через два года все же удалось вернуть одно из помещений.

В результате был определен источник дохода для дома, возвращен подвал, у детей проявилось место, где можно проводить время. Но чего-то не хватало. Курящие возле подъездов - на глазах у детей - женщины, иждивенческий настрой жильцов… Все это не могло радовать председателя.

- Жильцы считают, что если есть уборщица и председатель, то они должны все делать. Плюют на пол, молодые женщины курят, а за ними убирает 63-летний мужчина. Меня это убивает! - говорит Райхан эже. И не устает напоминать: «Хотите быть богатыми - соблюдайте чистоту, потому что ангелы приходят на чистое место».

Конечно, пафосные слова не доходили до ума взрослых людей. Тогда председатель, как она сама признается, начала действовать через детей.

- Мы организовали кружки, открыли библиотеку, устраивали среди детворы конкурсы по рисованию, посадили везде цветы, - рассказывает она.

И работа с детьми начала давать плоды.

- Однажды девчонки поссорились между собой, и одна из них растоптала все цветы. Но другие дети принесли семена и попросили посадить новые, и те так пышно расцвели, что даже клип снимали на их фоне. Постепенно дом преобразился, начали лучше узнавать соседей, и оказалось, что они вовсе не страшные, - говорит она.

По ее словам, постепенно дети стали делать замечания взрослым, когда те бросали мусор или плевались. И постепенно, шаг за шагом, взрослые тоже почувствовали свою ответственность за свои двор и дом.

Не бытом единым

Как признается сама героиня, должность председателя ТСЖ не ограничивается лишь благоустройством и ремонтом.

- Я думала, что буду только чистотой заниматься, но постепенно посыпались и правовые, и хозяйственные, и даже политические вопросы. Я была в шоке. Один раз решением правления наказали одного жителя–неплательщика. Тот написал в прокуратуру, и отвечала одна я, а не правление, хотя решение принимали коллегиально, - рассказывает Райхан.

Из этого случая он вынесла для себя урок: необходимо уметь лавировать между различными группами.

- В доме 87 квартир и 87 характеров. Я поняла, как была права моя свекровь, когда говорила: сейчас наше общество напоминает иждивенца, который считает, что все вокруг должно быть для него, и при этом никакой ответственности, - делится Райхан эже.

Покой нам только снится

Сегодня картина возле дома №32 кардинально изменилась: ухоженный двор, чистота, аккуратные детские площадки, цветники… Кажется, можно уже успокоиться и почивать на лаврах. Но за внешним благополучием несведущему человеку не увидеть тех проблем, которые не исчезают ни на день.

- Недавно пришли из акимиата и говорят, что убирают наш розарий: там будет стоянка для автомашин. Мол, и «красную книгу» заберем, - поведала председатель очередную неприятную историю из жизни ТСЖ.

Оказывается, без учета мнения товарищества собственников жилья районное и городское руководство принялось расширять асфальтированную дорогу.

- Мы возмутились и спросили, почему не согласовали с нами, ведь нам обещали, что изменений не будет. Я закупила брусчатку, а они потребовали убрать ее и павильоны, потому что на их месте хотят уложить асфальт, - продолжила председатель.

В конце концов ей удалось отстоять розарий и часть детской площадки.

- Самое удивительное, что акимиат так и не решил вопрос с парковкой. Власти расширили дорогу, сделали тротуар, но дорога как была узкой, так и осталась, грузовые машины продолжают ставить на пешеходную дорожку и ездить по ней. А в соседнем доме, чтобы расширить проезд, срезали 350 квадратных метров зеленых насаждений, и теперь на деньги налогоплательщиков собираются закупать саженцы, - негодует женщина.

Она не только отстаивает интересы жильцов в споре с местной властью, но и находит пробелы в законодательстве.

- Есть закон, запрещающий открывать гостиницы в многоквартирных домах. Но что мне может помешать? Ничего! Запрещающий закон есть, а наказывающего нет. То есть у нас нет профессиональных законов, - указывает она на один из недостатков в законодательстве.

Впрочем, споры неугомонной и неравнодушной Райхан с некоторыми жителями и властью просто так не проходят.

За то время, пока она управляет домом, было четыре проверки из финансовой полиции и две из прокуратуры.

- Писали жители нашего же дома. Сотрудники финпола были в шоке, узнав, что я заложила свою квартиру, чтобы сделать ремонт крыши, подъезда, но позже свои деньги вернула, - поведала она.

И сегодня, когда в доме №32 устроен образцовый порядок, у ее председателя Райхан Кунакуновой полно дел - начиная от ремонта детской площадки и заканчивая отстаиванием интересов товарищества.

Эта маленькая женщина одна воспитывает двоих детей. Ее труд - простой пример того, как следует работать на совесть. Впрочем, многие об этой нравственной категории предпочитают не вспоминать: очень уж хлопотно жить по совести. Но даже для тех, кто думает только о выгоде, у Райхан эже есть аргумент: полюби свой дом, и он отблагодарит тебя!…