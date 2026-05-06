Пайдалуу кеңеш: Дарыгер гастриттин алгачкы белгилерин атады

Ооздогу темирдин даамы жана тилдеги боз-ак кебер гастриттен кабар бериши мүмкүн.Бул тууралуу NEWS.ru басылмасына жалпы дарыгерлик практиканын дарыгери, гастроэнтеролог Елена Павлова билдирди.
Адис белгилегендей, оорунун белгилерине төмөнкүлөр кирет:
Көңүл айлануу жана кусуу жок туруп, эпигастрийде (карындын тушунда) толукту сезүү.
Оордук пайда болордон 15–20 мүнөт мурун шилекейдин бөлүнүп чыгышынын өзгөрүшү.
Дарыгердин сунуштары
Павлова гастрит учурунда организм мурда көнүп калган тамакты сиңире албай калаарын белгиледи. Буга байланыштуу ал төмөнкү изилдөөлөрдөн өтүүнү сунуштайт:
Дем алуу уреаз тести.
Helicobacter pylori бактериясына заң анализин тапшыруу.
Дарыгер бул козгогуч өнөкөт гастриттердин 90 пайыз учурунун себеби экенин баса белгиледи. Бул белгилердин пайда болушу тамактануу режимин кайра карап чыгууга жана кечкисин көп тамактануудан баш тартууга ачык сигнал болуп саналат.