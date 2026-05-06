Бүгүн Владимир Зеленский жарыялаган «тынчтык режими» күчүнө кирди

Мындай кадам Орусиянын Жеңиш күнүнө карата 8-9-майга жарыялаган ок атышууну токтотуу режиминин алдында болду.
Украинанын президенти Владимир Зеленский жарыялаган «тынчтык режими» бүгүн, 6-май күнү Киев убактысы боюнча саат 00:00дө күчүнө кирди.
Украинанын президенти Жеңиш күнүнө карата Орусиянын 8-9-майга жарыялаган ок атышууну токтотуу билдирүүсүнө жооп катары 5-майдан 6-майга караган түнү ок атышпоо режимин киргизгенин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы өзүнүн Telegram-каналында жазган.
«Биз адам өмүрү кандайдыр бир мааракени майрамдоодон алда канча баалуу деп эсептейбиз. Ушуга байланыштуу биз 5-майдан 6-майга караган түнү саат 00:00дөн баштап тынчтык режимин жарыялайбыз», — деп белгиледи ал.
Анын айтымында, Киев согуштук аракеттерди токтотуунун шарттары боюнча эч кандай расмий кайрылуу алган эмес.