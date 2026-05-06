10:29
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Бүгүн Владимир Зеленский жарыялаган «тынчтык режими» күчүнө кирди

Мындай кадам Орусиянын Жеңиш күнүнө карата 8-9-майга жарыялаган ок атышууну токтотуу режиминин алдында болду. 

Украинанын президенти Владимир Зеленский жарыялаган «тынчтык режими» бүгүн, 6-май күнү Киев убактысы боюнча саат 00:00дө күчүнө кирди.

Украинанын президенти Жеңиш күнүнө карата Орусиянын 8-9-майга жарыялаган ок атышууну токтотуу билдирүүсүнө жооп катары 5-майдан 6-майга караган түнү ок атышпоо режимин киргизгенин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы өзүнүн Telegram-каналында жазган.

«Биз адам өмүрү кандайдыр бир мааракени майрамдоодон алда канча баалуу деп эсептейбиз. Ушуга байланыштуу биз 5-майдан 6-майга караган түнү саат 00:00дөн баштап тынчтык режимин жарыялайбыз», — деп белгиледи ал.

Анын айтымында, Киев согуштук аракеттерди токтотуунун шарттары боюнча эч кандай расмий кайрылуу алган эмес.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372971/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Ошто XIII Республикалык театр фестивалы өтөт. Программа
Бишкекте «Өлбөс полк» жүрүшү өтүүдө
Президент кыргызстандыктарды Улуу Жеңиштин 80 жылдык мааракеси менен куттуктады
Улуу Жеңишке 80 жыл: Бүгүн Бишкекте «Өчпөс полк» акциясы өтөт
Бишкекте Жеңиштин 80 жылдыгына карата аскердик парад өттү
Президент Садыр Жапаров Улуу Жеңиштин 80 жылдык мааракеси менен куттуктады
Президент Садыр Жапаров Москвадагы Улуу Жеңиштин мааракелик парадына катышат
Улуу Жеңишке 80 жыл: Бүгүн Бишкекте салтанаттуу аскердик парад башталат
Жеңиш майрамында 2500дөн ашык милиция кызматкерлери тартипти камсыздайт
Улуу Жеңишке 80 жыл: Бишкекте айрым автобустардын каттамдары өзгөртүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Өлбөс полк&raquo; жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды «Өлбөс полк» жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды
&laquo;Кум-Шагыл&raquo; компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды «Кум-Шагыл» компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды
Улуу Жеңиштин 81&nbsp;жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет? Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет?
9-майда &laquo;Евразия&raquo; паркында майрамдык концерт болот 9-майда «Евразия» паркында майрамдык концерт болот
6-май, шаршемби
10:05
Кантта мыкаачылык менен киши сабаган шектүү кармалды Кантта мыкаачылык менен киши сабаган шектүү кармалды
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу
09:30
Баткендеги сел: Аймактын жетекчилери келтирилген чыгымды эсептешти
09:15
Бүгүн Владимир Зеленский жарыялаган «тынчтык режими» күчүнө кирди
09:00
Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Каракол шаарында кантип белгиленет? Программа
5-май, шейшемби
16:58
Май майрамдары. Бишкекте ичимдик ичип, унаа башкарган 120 айдоочу кармалды
16:41
Талибан аялдардын дипломдорун тастыктоого тыюу салды