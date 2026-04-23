Пайдалуу кеңеш: Кулпунайдан кантип мол түшүм алуу керек?

Кулпунай дача тилкелериндеги эң популярдуу жемиш өсүмдүктөрүнүн бири болуп эсептелет. Ал өтө деле тандалма болбогону менен май айында өзгөчө кам көрүүнү талап кылат. Жазгы кам көрүү боюнча өз сунуштары менен бакча адиси жана блогер Светлана Самойлова URA.RU агенттигине берген маегинде бөлүштү.
Ал түшүндүргөндөй, күзүндө кулпунайдын жалбырактары адатта алынбайт, анткени алар өсүмдүктү сууктан коргойт. Бирок мындай ыкманын кемчиликтери да бар: жалбырактардын арасында зыянкечтер кыштап калышы мүмкүн. Ошондой эле алар жазында топурактын жылышын жайлатып, тамыр системасынын өнүгүшүнө тоскоол болот.
Адистин айтымында, жазгы эң алгачкы иштердин бири — эски жалбырактарды тазалоо. Андан кийин өсүмдүктүн калдыктары адатта компостко жиберилет. Кийинки кадам — бадалдардын ортосундагы топуракты жумшартуу, бул учурда тамырларды жабыркатып албоо маанилүү.
Бакча адиси жер семирткичтерди тандоо багбандын мүмкүнчүлүгүнө жараша болорун белгиледи. Ал органикалык жана минералдык азыктандырууну, анын ичинде жемиш өсүмдүктөрү үчүн атайын курамдарды айкалыштырып колдонот. Эгерде отургузуу учурунда кошумча азык заттар кошулбаса, аларды кийинчерээк кошуу сунушталат. Бирок, түшүмдүн зыянына жалбырактардын ашыкча өсүп кетпеши үчүн кык жана чиринди колдонуудан качуу керек.
Абанын температурасы туруктуу +12 градус болгондо, кам көрүүнүн кийинки этабына өтсө болот. Бул мезгилде жер семирткичтердин ар кандай түрлөрү, анын ичинде сууда эритилген минералдык аралашмалар колдонулат. Азыктандыруу жакшы сиңиши үчүн ал сугаруудан же жамгырдан кийин берилиши керек.
Жер семирткичтерди бергенден кийин бадалдарды зыянкечтерден коргоо үчүн өсүмдүктүн борбордук бөлүгүнө чейин кылдаттык менен дары чачуу сунушталат. Бул иштер кургак аба ырайында жүргүзүлөт жана көбүнчө башка мөмөлүү өсүмдүктөрдү дарылоо менен айкалыштырылат.
Кам көрүүнүн акыркы этабы — солдорду токулбаган материал менен жабуу. Бул өсүмдүктөрдү кайра кайталанган үшүктөн коргойт. Зарыл болсо, жапкычты убактылуу чечип, дары чачуу процедурасын кайталап турушат. Эксперттин айтымында, мындай коргоо гүлдөрдүн жабыркоо коркунучун азайтып гана койбостон, бадалдардын өсүшүн тездетип, түшүмдүүлүккө оң таасирин тийгизет.