13:19
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн бирөөнүн тарагын колдонууга болбойт?

Бир үй-бүлөдө бир эле таракты колдонуу медициналык көз караштан алганда кооптуу болуп эсептелет. Бул микроорганизмдердин алмашуусуна алып келип, баштын терисинде сезгенүүнү, грибоктук жана паразиттик ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Бул тууралуу «Газета.Ru» басылмасына берген маегинде дарыгер-трихолог Есения Гудова билдирди.

Адистин айтымында, таракта адамдын жеке микрофлорасы топтолот. Ал эми грибок жана биттин козгогучтары жеке гигиеналык буюмдарда сакталып, колдонуу учурунда башкага жугушу мүмкүн.

Дарыгер чач тараган учурда баштын терисинде микротравмалар (көзгө көрүнбөгөн чийиктер) пайда болорун, алар аркылуу бактериялар кирип, фолликулит жана дүүлүгүүнү жаратарын белгиледи. Дарыгер ар бир үй-бүлө мүчөсүнүн өзүнүн жеке тарагы болушу керектигин, ошондой эле таракты дайыма тазалап жана мезгил-мезгили менен жаңысына алмаштырып туруу зарылдыгын баса белгиледи.

Мындан тышкары, бул процедураны такай колдонуу лейкоз жана мурун-жуткун рагынын өнүгүү коркунучун жогорулатат. Жовтан айым ботокстун пайдасына караганда зыяны көп экенин баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371741/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Кулпунайдан кантип мол түшүм алуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Организмде ондогон жылдар бою жашаган кооптуу вирус аталды
Пайдалуу кеңеш: Чачтын түшүүсүн кантип алдын алуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
Пайдалуу кеңеш: Бакчаны үшүктөн кантип коргоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт
Пайдалуу кеңеш: Досторкон эрежелерин биле жүрүңүз?
Пайдалуу кеңеш: Жумуртканын негизги коркунучу айтылды
Пайдалуу кеңеш: Ишиңизде ийгиликке жетүүнүн 5 сыры
Пайдалуу кеңеш: Шампунду кантип туура тандоо керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды кыскартты. Мыйзамга кол коюлду Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды кыскартты. Мыйзамга кол коюлду
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
24-апрель, жума
12:10
11:45
Балдарды камсыздандыруу 18 жашка чейин узартылды. Мыйзамга кол койду
11:38
Миңдеген жумуш орундары жана ондогон иш берүүчүлөр: Бишкекте «Карьера күнү» өттү
11:06
Тилемчилик үчүн жоопкерчилик киргизилет: Чет элдиктер өлкөдөн чыгарылат
10:15
ӨКМ: Кыргызстанда соңку суткада 6 өрт кырсыгы катталды