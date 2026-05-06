Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Каракол шаарында кантип белгиленет? Программа

Каракол шаары Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 81 жылдыгын активдүү белгилөөгө даярданууда. Шаар майрамдык атрибуттар менен кооздолуп, эстелик жайлар тартипке келтирилип, көчөлөр жана сейил бактар тазаланууда. Бул ишке бардык шаардык кызматтар тартылды.
9-майда Караколдо Улуу Жеңишке арналган масштабдуу иш-чаралар өтөт.
Негизги окуялардын бири — 1 миңден ашык адам катыша турган «Өлбөс полк» маршы болмокчу. Шаардын тургундары жана коноктору Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары болгон жакындарынын портреттерин көтөрүп, алардын эрдигине таазим этип жүрүшкө чыгышат.
Ошондой эле программада — Жеңиш паркындагы эстеликтерге гүл коюу, майрамдык концерттер жана тарыхый эстутумду сактоого жана жаштарда патриоттуулукка тарбиялоого багытталган бир катар маданий-патриоттук иш-чаралар бар.
Учурда борбордук аянтта чоң концертке активдүү даярдык көрүлүүдө — узундугу 34 метр болгон сахна орнотулуп, жарык жана үн жабдуулары монтаждолууда. Программада ата мекендик эстрада жылдыздарынын, ошондой эле Орусиядан чакырылган артисттердин — Николай Басковдун, «Любэ» жана «Блестящие» топторунун өнөрлөрү каралган. Караколдо мындай масштабдагы иш-чара биринчи жолу өтүүдө.
Талантбек Иманов майрам учурунда шаардын тургундарынын жана конокторунун максималдуу коопсуздугун жана ыңгайлуулугун камсыздоого өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Атап айтканда, коомдук тартипти күчөтүп, медициналык кызматтардын ишин жана тиешелүү шашылыш кызматтардын нөөмөтүн уюштуруу керек. «Так жана ынтымактуу иштөө зарыл. Биз Караколдун көп сандаган тургундарын жана шаардын конокторун уят кылууга укугубуз жок», — деп кошумчалады Талантбек Иманов.