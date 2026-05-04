9-майда «Евразия» паркында майрамдык концерт болот

9-майда Жеңиш күнүнүн 81 жылдыгына арналган майрамдык концертибизге «Евразия» паркына чакырабыз.

Бул күнү сахнада Амирчик, Бегиш, Сымык Бейшекеев жана башка көптөгөн артисттер өнөрүн көрсөтүп, сизге жарык сезимдерди, жандуу музыканы жана унутулгус майрамдык маанай тартуулашат!

Кечени алып баруучулар, атайын чыгуулар жана баардыгын бириктирген майрамдык атмосфера толуктайт. Кеңири масштабдуу салтанат «Победа 9/45» эл аралык патриоттук кыймылынын катышуусунда өтөт.

  • Башталышы: 18:00дө.
  • Дареги: «Евразия» паркы.
  • Кирүү: Акысыз.

Маанилүү эскертүү: Кирүү «Евразия Парк» тиркемеси аркылуу алдын ала брондоо менен гана ишке ашырылат.

Кечени чогуу өткөрүүгө келиңиздер!
