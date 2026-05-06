Баткендеги сел: Аймактын жетекчилери келтирилген чыгымды эсептешти

Баткен облусунда сел жүргөндөн кийин аны кайталануу тобокелдигин азайтуу максатында коргоо чаралары күчөтүлүүдө. Бул тууралуу президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди.
Алардын маалыматы боюнча, сел Баткен, Кадамжай, Лейлек райондоруна жана Кызыл-Кыя шаарына таасирин тийгизген. Эң олуттуу зыян өзгөчө кырдаал режими киргизилген Ак-Татыр айыл аймагында катталды.
Мониторингге ылайык, селдин кесепетинен 71 турак жай жабыркаган. Учурда айыл тургундарынын бардык үйлөрү тазаланды. Убактылуу жайгаштыруу үчүн Т.Садыков атындагы мектепте пункт даярдалган, бирок тургундардын көбү туугандарынын үйлөрүнө көчүп кетишти. Буга чейин суу ташкындоо аймагынан 35 үй-бүлө эвакуацияланган.
Инфраструктура акырындык менен калыбына келтирилип жатат. Транспорт кыймылы ачылып, электр энергиясы берилди. Сугат системаларын жана ичүүчү суу объектилерин оңдоо иштери улантылууда. Дарыгерлер жеринде жардам көрсөтүп, санитардык кызматтар дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдө. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тургундарды ичүүчү суу жана биринчи кезектеги керектүү буюмдар менен камсыз кылып жатканын белгилешти.