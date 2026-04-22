Пайдалуу кеңеш: Организмде ондогон жылдар бою жашаган кооптуу вирус аталды

Цитомегаловирус — адамдын организминде ондогон жылдар бою жашыруун формада жашай алат жана ал өбүшүү, интимдик байланыш, ошондой эле жалпы идиш-аяк аркылуу жугат. Бул тууралуу NEWS.ru сайтына Подмосковьенин Саламаттык сактоо министрлигинин Виднов ооруканасынын терапевти Зарема Тен билдирди.
Дарыгердин айтымында, цитомегаловирус герпестин бешинчи түрүнө кирет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун (ДССУ) маалыматы боюнча, чоң кишилердин 50 пайыздан 90 пайызына чейин бул вирусту алып жүрүүчүлөр болуп саналат.
Тен белгилегендей, вирус биологиялык суюктуктар, анын ичинде шилекей, заара, кан, сперма жана эне сүтү аркылуу жугат. Бул инфекциянын өзгөчөлүгү — алгачкы жолу жуккандан кийин ал организмде түбөлүккө «уйку» абалында калат жана иммунитет кескин төмөндөгөн учурда гана активдешиши мүмкүн.