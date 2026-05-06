12:03
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Иранга кол салуу. Трамп Ормуз кысыгындагы «Эркиндик» операциясын токтотту

АКШнын президенти Дональд Трамп Ормуз кысыгында кемелерди коштоо боюнча «Эркиндик долбоору» операциясы кыска мөөнөткө токтотулганын жарыялады.

Анын айтымында, бул чечим Иран менен макулдашууга келип, келишимге кол коюу мүмкүнчүлүгүн баалоо максатында кабыл алынган.

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Ормуз кысыгы

«Пакистандын жана башка өлкөлөрдүн өтүнүчүнө, ошондой эле Иран менен толук жана биротоло макулдашууга жетишүүдө олуттуу прогресске көңүл буруп, блокада толук күчүндө турганда «Эркиндик долбоору» миссиясын ишке ашыруу кыска убакытка токтотулат деп өз ара макулдаштык», — деп жазган америкалык лидер өзүнүн Truth Social социалдык тармагында.

Эске салсак, Дональд Трамп «Эркиндик» операциясын 3-майда жарыялаган. Ал кемелердин Ормуз кысыгы аркылуу коопсуз өтүүсү камсыз кылынарын белгилеген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372993/
Кароо: 52
Басууга
Теги
Иранга кол салуу. Тегеран дагы бир аткаминердин өлтүрүлгөнүн тастыктады
ТИМ: Израилден чыгып кетүүнү каалаган кыргыз жарандарынын саны көбөйдү
Кыргызстандын үч жараны Израилден чыгып кетүүгө жардам сурап кайрылды
Эми менин үйүм Украина. «Турандын» командири согушка баргандыгы жөнүндө
Эмне үчүн Орусия Борбордук Азия өлкөлөрүнө таңуулоону улантууда
Эмне үчүн мурдакы СССР республикалары Москванын колониясы болгусу келбейт
Украинадагы согушта дагы бир тажикстандык каза болду
Эрдоган: Путин АЭС ачылышына катышуу үчүн Түркияга келиши мүмкүн
АКШ Конгрессинде TikTok’ко тыюу салуу ыктымалдыгы боюнча угуулар өттү
АКШ Украинага танктарды жеткирет
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Өлбөс полк&raquo; жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды «Өлбөс полк» жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды
Улуу Жеңиштин 81&nbsp;жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет? Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет?
&laquo;Кум-Шагыл&raquo; компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды «Кум-Шагыл» компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды
9-майда &laquo;Евразия&raquo; паркында майрамдык концерт болот 9-майда «Евразия» паркында майрамдык концерт болот
6-май, шаршемби
11:41
Иранга кол салуу. Трамп Ормуз кысыгындагы «Эркиндик» операциясын токтотту Иранга кол салуу. Трамп Ормуз кысыгындагы «Эркиндик» оп...
11:09
Бишкекте унаа алдамчылыгына аял шектелүүдө. Келтирилген зыян — 22,7 миң доллар
10:52
«Камбар-Ата-1» ГЭСи жылына 6 миллиард кВт саат электр энергиясын өндүрөт
10:05
Кантта мыкаачылык менен киши сабаган шектүү кармалды
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу