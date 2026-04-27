Пайдалуу кеңеш: Күн боюу күч-кубат берүүчү 10 азык аталды

Тамактануу боюнча эксперттер күн боюу энергиянын жогорку деңгээлин сактоого жардам берген 10 азыкты атады. Негизги эреже — кандагы канттын кескин көтөрүлүп кетишин жана чарчоо сезимин болтурбоо үчүн белокторду, клетчатканы жана пайдалуу майларды айкалыштыруу зарыл.
Тизмеге көнүмүш болуп калган варианттар менен катар күтүүсүз азыктар да кирген. Мисалы, жумуртка узак убакытка ток кармоочу эң мыкты белок булагы болуп саналат. Сулу боткосу (овсянка) татаал углеводдорго жана клетчаткага бай болгондуктан, энергиянын акырындык менен бөлүнүп чыгышын камсыздайт.
Ошондой эле эртең мененки пайдалуу тамактардын катарында белокко жана пробиотиктерге бай грек йогурту, жаңгактар (өзгөчө бадам), чиа уруктары жана жер — жемиштер бар. Алар ичегинин саламаттыгын, мээнин иштешин жана энергия деңгээлин колдоого жардам берет.
Эртең мененки тамак үчүн адаттан тыш вариант катары жасмык (чечевица) жана таттуу картошканы (батат) колдонсо болот. Алар организмди жай өздөштүрүлүүчү углеводдор менен камсыздап, энергиянын кескин төмөндөп кетишинен сактайт. Ал эми шпинат менен лосось балыгы рационду витаминдер жана омега-3 май кислоталары менен толуктайт.
Адистер эң натыйжалуу эртең мененки тамак — бул бир эле азык эмес, алардын айкалышы экенин белгилешет. Мисалы, жашылча кошулган жумуртка же жаңгак жана жемиштер кошулган сулу боткосу узак убакытка чейин ток жүрүүгө жана кунт коюп иштөөгө көмөктөшөт.