Пайдалуу кеңеш: Күн боюу күч-кубат берүүчү 10 азык аталды

Тамактануу боюнча эксперттер күн боюу энергиянын жогорку деңгээлин сактоого жардам берген 10 азыкты атады. Негизги эреже — кандагы канттын кескин көтөрүлүп кетишин жана чарчоо сезимин болтурбоо үчүн белокторду, клетчатканы жана пайдалуу майларды айкалыштыруу зарыл.

Тизмеге көнүмүш болуп калган варианттар менен катар күтүүсүз азыктар да кирген. Мисалы, жумуртка узак убакытка ток кармоочу эң мыкты белок булагы болуп саналат. Сулу боткосу (овсянка) татаал углеводдорго жана клетчаткага бай болгондуктан, энергиянын акырындык менен бөлүнүп чыгышын камсыздайт.

Ошондой эле эртең мененки пайдалуу тамактардын катарында белокко жана пробиотиктерге бай грек йогурту, жаңгактар (өзгөчө бадам), чиа уруктары жана жер — жемиштер бар. Алар ичегинин саламаттыгын, мээнин иштешин жана энергия деңгээлин колдоого жардам берет.

Эртең мененки тамак үчүн адаттан тыш вариант катары жасмык (чечевица) жана таттуу картошканы (батат) колдонсо болот. Алар организмди жай өздөштүрүлүүчү углеводдор менен камсыздап, энергиянын кескин төмөндөп кетишинен сактайт. Ал эми шпинат менен лосось балыгы рационду витаминдер жана омега-3 май кислоталары менен толуктайт.

Адистер эң натыйжалуу эртең мененки тамак — бул бир эле азык эмес, алардын айкалышы экенин белгилешет. Мисалы, жашылча кошулган жумуртка же жаңгак жана жемиштер кошулган сулу боткосу узак убакытка чейин ток жүрүүгө жана кунт коюп иштөөгө көмөктөшөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372021/
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн бирөөнүн тарагын колдонууга болбойт?
Пайдалуу кеңеш: Кулпунайдан кантип мол түшүм алуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Организмде ондогон жылдар бою жашаган кооптуу вирус аталды
Пайдалуу кеңеш: Чачтын түшүүсүн кантип алдын алуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
Пайдалуу кеңеш: Бакчаны үшүктөн кантип коргоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт
Пайдалуу кеңеш: Досторкон эрежелерин биле жүрүңүз?
Пайдалуу кеңеш: Жумуртканын негизги коркунучу айтылды
Пайдалуу кеңеш: Ишиңизде ийгиликке жетүүнүн 5 сыры
Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34&nbsp;миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты Быйыл суучулдар Ысык-Көлдөн 34 миң 800 метр браконьерлик тор чыгарышты
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор
Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмнелер талкууланды?
ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн ӨКМ: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
27-апрель, дүйшөмбү
14:21
Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулады Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулад...
14:11
Чегирткелер Чүй облусун каптады: күбөлөр унаа жолунан видео тартышты
13:41
Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты
13:29
Жапаров:Ташиевдин «75 адамдын катына» тиешеси бар-жогун тергөө жана сот аныктайт
13:10
Дүйнө чемпионаты: Кыргызстандык спортчу бильярд боюнча коло байге утту