Короткометражный фильм кыргызского режиссера Данияра Абирова «Огни» покажут в Амстердаме. Об этом сообщается на сайте «Кыргызфильма».

По его данным, с 7 октября по 8 ноября в Нидерландах пройдет детский фестиваль Cinekid в формате онлайн. Кыргызстан представит короткометражная игровая лента «Огни». Главные роли исполнили Бактыбек Орозбеков, Элхан Орозбеков и Нурали Жанышев.

«Новогодняя ночь — это обилие снега и звуки взрывающихся фейерверков. Но иногда не хочется выходить на улицу — когда нет ни того ни другого», — говорится в описании к фильму.

Отмечается, что первый показ короткометражки состоялся на VII форуме «Умут» в Бишкеке в ноябре прошлого года.