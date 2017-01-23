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Криминал

На кыргызстанца напали в Санкт-Петербурге, он в тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге на продавца круглосуточного магазина «Продукты», 22-летнего мигранта из Кыргызстана напали с ножом. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили российские СМИ.

Как сообщило ИА «Народные новости», около двух часов ночи 23 января неизвестный мужчина напал с ножом на продавца продуктового магазина.

Врачи диагностировали у пострадавшего травматический шок и колото-резаные ранения брюшной полости и грудной клетки.

Полицейские выясняют обстоятельства вооруженного нападения на мигранта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43684/
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