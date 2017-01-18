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Криминал

В России задержали голубей и павлинов из Кыргызстана

В Курганской области РФ задержали микроавтобус «Мерседес», в котором помимо людей находились 160 разноцветных голубей и шесть павлинов. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным пресс–службы Управления Россельхознадзора по Курганской области, они следовали в Башкортостан из города Оша. Пассажиры, в том числе дети, сидели прямо на клетках.

Груз вернули обратно, так как живую птицу везли через три страны, в том числе Казахстан, с нарушением требований Таможенного союза.

Наличие у партии ветеринарных сертификатов оказалось недостаточным, так как в Кыргызстане с 2007 года сохраняется сложная эпизоотическая ситуация по ряду заразных болезней животных, из–за чего Россельхознадзор ввел некоторые ограничения. Кроме того, данные сертификата следовало внести в информационную систему «Меркурий».
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43461/
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