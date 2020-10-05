Elections 2020: What preliminary composition of Parliament might look like

Elections of deputies of the Parliament are over in Kyrgyzstan. According to preliminary results, four parties got into the Parliament overcoming the 7 percent threshold.
The following parties won most of the votes:
- Birimdik — 24.53 percent;
- Mekenim Kyrgyzstan — 23.9 percent;
- Kyrgyzstan — 8.74 percent;
- Butun Kyrgyzstan — 7.09 percent.
Mekenchil (6.85 percent) and Respublika (5.81 percent) did not reach the established barrier.
The preliminary composition of the Parliament might look like this:
1 Birimdik — 46 seats
1. Akylbek Zhamangulov
2. Ulukbek Kochkorov
3. Torobai Zulpukarov
4. Evgeniya Strokova
5. Talas Begaliev
6. Ulan Bakasov
7. Sukhbatila Mirzaev
8. Aida Kasymalieva
9. Talantbek Imanov
10. Gulzhigit Zhumaev
11. Marat Amankulov
12. Nurzhan Tynymseitova
13. Aibek Altynbekov
14. Ilgiz Kaparov
15. Bakirdin Subanbekov
16. Nurzat Osmonova
17. Ulan Primov
18. Kanybek Tumanbaev
19. Azamat Arapbaev
20. Burun Amanova
21. Kalykbek Sultanov
22. Parkhat Tulendybaev
23. Zamirbek Osmonov
24. Elmira Dzhumalieva
25. Baktybek Choibekov
26. Dzhanybek Bakchiev
27. Asylbek Jeenbekov
28. Makhabat Mavlyanova
29. Sagyndyk Keldibaev
30. Omurbek Bakirov
31. Iskhak Pirmatov
32. Gulshat Asylbaeva
33. Nurdin Tagaev
34. Nurgazy Nishanov
35. Bakytbek Zhetigenov
36. Aida Ismailova
37. Emilbek Dzhusupov
38. Iskender Kadyrkulov
39. Avtandil Kulbarakov
40.Dinara Isaeva
41. Rustam Sayakbaev
42. Pamirbek Zholbolduev
43. Nurbek Totonov
44. Ainura Osmonova
45. Nurlanbek Tokombaev
46. Saidolimzhon Dzhuraev
2 Mekenin Kyrgyzstan - 45 seats
1. Mirlan Bakirov
2. Ulan Sadaliev
3. Ibragim Dzhunusov
4. Tatiana Kuznetsova
5. Bakytbek Dushembiev
6. Ulan Syrdybaev
7. Marden Mamataliev
8. Elnura Alkanova
9. Jyrgalbek Turuskulov
10. Iskender Matraimov
11. Taabyldy Tillaev
12. Gulkan Moldobekova
13. Kanat Amankulov
14. Akhmatbek Keldibekov
15. Kanatbek Aziz
16. Baktygul Moldogazieva
17. Talanbek Sarbagyshev
18. Dilshojon Mominov
19. Kylychbek Isamambetov
20. Gulmira Shakirova
21. Urmatbek Samaev
22. Baktybek Sydykov
23. Daniyar Abdykarov
24. Gulsharkan Kultaeva
25. Baktybek Raiymkulov
26. Isa Omurkulov
27. Aliyarbek Abzhaliev
28. Bodosh Mamyrova
29. Tuganbek Cholponbaev
30. Zhanyrbek Alymov
31. Kanatbek Mamatov
32. Kyzzhibek Atabekova
33. Ilkhom Mannanov (CEC canceled his registration due to a fight in Aravan district of Osh region, but he is on the list. — Note of 24.kg news agency)
34. Bakytbek Adylov
35. Erlist Akunbekov
36. Maria Isanova
37. Mirlan Nazarbekov
38. Abditalip Akimov
39. Bakytbek Kanaliev
40. Tatiana Karyzhinskaya
41. Mirlan Amanturov
42. Shailobek Atazov
43. Japarbek Ormonov
44. Zhyldaz Musabekova
45. Erlan Bazarbayev
3 Kyrgyzstan — 16 seats
1. Kanatbek Isaev
2. Talant Mamytov
3. Nurbek Alimbekov
4. Natalia Kulmatova
5. Azizbek Tursunbaev
6. Ruslan Choibekov
7. Dastanbek Dzhumabekov
8. Cholpon Sultanbekova
9. Sharshenbek Abdykerimov
10. Daniyar Tolonov
11. Akhror Iminov
12. Mairamkul Baiterekova
13. Salaydin Aidarov
14. Altynbek Ismailov
15. Talaibek Masabirov
16. Damira Dolotalieva
4 Butun Kyrgyzstan — 13 seats
1. Adakhan Madumarov
2. Omurbek Suvanaliev
3. Iskhak Masaliev
4. Aigul Sattarova
5. Temirlan Smanbekov
6. Ulukbek Tilekteshov
7. Kursan Asanov
8. Orozaiym Narmatova
9. Samatbek Ibraev
10. Mederbek Malabaev
11. Ziyadin Zhamaldinov
12. Chynygul Sherkulova
13. Oleg Domshenko