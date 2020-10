Elections 2020: What preliminary composition of Parliament might look like

Elections of deputies of the Parliament are over in Kyrgyzstan. According to preliminary results, four parties got into the Parliament overcoming the 7 percent threshold.

The following parties won most of the votes:

Birimdik — 24.53 percent;

Mekenim Kyrgyzstan — 23.9 percent;

Kyrgyzstan — 8.74 percent;

Butun Kyrgyzstan — 7.09 percent.

Mekenchil (6.85 percent) and Respublika (5.81 percent) did not reach the established barrier.

The preliminary composition of the Parliament might look like this:

1 Birimdik — 46 seats

1. Akylbek Zhamangulov

2. Ulukbek Kochkorov

3. Torobai Zulpukarov

4. Evgeniya Strokova

5. Talas Begaliev

6. Ulan Bakasov

7. Sukhbatila Mirzaev

8. Aida Kasymalieva

9. Talantbek Imanov

10. Gulzhigit Zhumaev

11. Marat Amankulov

12. Nurzhan Tynymseitova

13. Aibek Altynbekov

14. Ilgiz Kaparov

15. Bakirdin Subanbekov

16. Nurzat Osmonova

17. Ulan Primov

18. Kanybek Tumanbaev

19. Azamat Arapbaev

20. Burun Amanova

21. Kalykbek Sultanov

22. Parkhat Tulendybaev

23. Zamirbek Osmonov

24. Elmira Dzhumalieva

25. Baktybek Choibekov

26. Dzhanybek Bakchiev

27. Asylbek Jeenbekov

28. Makhabat Mavlyanova

29. Sagyndyk Keldibaev

30. Omurbek Bakirov

31. Iskhak Pirmatov

32. Gulshat Asylbaeva

33. Nurdin Tagaev

34. Nurgazy Nishanov

35. Bakytbek Zhetigenov

36. Aida Ismailova

37. Emilbek Dzhusupov

38. Iskender Kadyrkulov

39. Avtandil Kulbarakov

40.Dinara Isaeva

41. Rustam Sayakbaev

42. Pamirbek Zholbolduev

43. Nurbek Totonov

44. Ainura Osmonova

45. Nurlanbek Tokombaev

46. Saidolimzhon Dzhuraev

2 Mekenin Kyrgyzstan - 45 seats

1. Mirlan Bakirov

2. Ulan Sadaliev

3. Ibragim Dzhunusov

4. Tatiana Kuznetsova

5. Bakytbek Dushembiev

6. Ulan Syrdybaev

7. Marden Mamataliev

8. Elnura Alkanova

9. Jyrgalbek Turuskulov

10. Iskender Matraimov

11. Taabyldy Tillaev

12. Gulkan Moldobekova

13. Kanat Amankulov

14. Akhmatbek Keldibekov

15. Kanatbek Aziz

16. Baktygul Moldogazieva

17. Talanbek Sarbagyshev

18. Dilshojon Mominov

19. Kylychbek Isamambetov

20. Gulmira Shakirova

21. Urmatbek Samaev

22. Baktybek Sydykov

23. Daniyar Abdykarov

24. Gulsharkan Kultaeva

25. Baktybek Raiymkulov

26. Isa Omurkulov

27. Aliyarbek Abzhaliev

28. Bodosh Mamyrova

29. Tuganbek Cholponbaev

30. Zhanyrbek Alymov

31. Kanatbek Mamatov

32. Kyzzhibek Atabekova

33. Ilkhom Mannanov (CEC canceled his registration due to a fight in Aravan district of Osh region, but he is on the list. — Note of 24.kg news agency)

34. Bakytbek Adylov

35. Erlist Akunbekov

36. Maria Isanova

37. Mirlan Nazarbekov

38. Abditalip Akimov

39. Bakytbek Kanaliev

40. Tatiana Karyzhinskaya

41. Mirlan Amanturov

42. Shailobek Atazov

43. Japarbek Ormonov

44. Zhyldaz Musabekova

45. Erlan Bazarbayev

3 Kyrgyzstan — 16 seats

1. Kanatbek Isaev

2. Talant Mamytov

3. Nurbek Alimbekov

4. Natalia Kulmatova

5. Azizbek Tursunbaev

6. Ruslan Choibekov

7. Dastanbek Dzhumabekov

8. Cholpon Sultanbekova

9. Sharshenbek Abdykerimov

10. Daniyar Tolonov

11. Akhror Iminov

12. Mairamkul Baiterekova

13. Salaydin Aidarov

14. Altynbek Ismailov

15. Talaibek Masabirov

16. Damira Dolotalieva

4 Butun Kyrgyzstan — 13 seats

1. Adakhan Madumarov

2. Omurbek Suvanaliev

3. Iskhak Masaliev

4. Aigul Sattarova

5. Temirlan Smanbekov

6. Ulukbek Tilekteshov

7. Kursan Asanov

8. Orozaiym Narmatova

9. Samatbek Ibraev

10. Mederbek Malabaev

11. Ziyadin Zhamaldinov

12. Chynygul Sherkulova

13. Oleg Domshenko